"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Electronic Arts до $117

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской компании по созданию и продвижению компьютерных игр Electronic Arts со $139 до $117 за штуку на горизонте года из-за пересмотра операционных показателей эмитента и слабого прогноза менеджмента на фискальный 2024 год, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была при этом сохранена экспертами.

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