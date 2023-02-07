Вероятно сохранение уровня ставки ЦБР в феврале при возможном ужесточении сигнала - "Велес Капитал"

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 10 февраля 2023 года при возможном ужесточении сигнала, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ожидаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, однако скорректирует риторику в сторону некоторого ужесточения своей позиции. Полагаем, что регулятор усилит акцент на проинфляционных рисках в среднесрочной перспективе. Этому будут способствовать всплеск бюджетных расходов, ослабление рубля и сохранение повышенных инфляционных ожиданий. Вклад в возможное ужесточение риторики может внести и ускорение недельной инфляции в конце января. При этом сейчас ЦБ, по сути, уже демонстрирует ужесточение денежно-кредитной политики и удерживает межбанковские ставки от более резкого снижения, абсорбируя рекордными объемами ликвидность в банковском секторе", - пишет эксперт в обзоре.

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