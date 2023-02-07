Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 7 февраля. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 70,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,65 руб./EUR1, подешевев на 64,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,48 копейки - до 72,96 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,1 копейки - до 10,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к доллару и евро на дневных торгах на фоне укрепляющейся нефти. Кроме того, поддержку рублю продолжает оказывать решение Минфина РФ заметно увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Предпосылок для значительного ослабления рубля в феврале нет, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Ситуация для рубля остается благоприятной на длинном горизонте, - считает эксперт. - В феврале рубль может ослабнуть, продолжив движение выше уровня в 70 руб./$1 из-за действия дисконта на российскую нефть и вступления в силу "потолка" цен на нефтепродукты. Но это будет связано даже не столько со снижением самих экспортных доходов от продажи нефти, сколько с ожиданиями, что доходы могут снизиться. Игроки валютного рынка будут исходить из того, что рубль может ослабнуть, и их действия могут вести к снижению курса. Тем не менее, счет текущих операций остается профицитным, и, хотя в IV квартале профицит несколько снизился, ситуация все еще остается благоприятной для рубля, если сравнивать с предыдущими годами. Предпосылок для значительного ослабления курса нет. Если же говорить о продажах валюты по бюджетному правилу, можно отметить, что увеличение суммы продаж на февраль вряд ли значительно повлияет на рубль, однако может сгладить его волатильность".

Курс валютной пары "доллар-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, курс пары "юань-рубль" - в диапазоне 10,3-10,6, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Василий Карпунин. ЦБ РФ в рамках операций по бюджетному правилу со вторника нарастит объемы продажи валюты (юаней) с 3,2 млрд до 8,9 млрд руб. Это должно оказать некоторую поддержку рублю, приостановив фазу ослабления, отмечет аналитик в комментарии.

Возможно закрепление курса рубля по отношению к доллару США на уровне 71 руб./$1 в ближайшее время, учитывая рост продаж юаней Минфином РФ, а также потенциально большие продажи валюты экспортерами, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent в течение дня, по прогнозам экспертов инвестбанка, могут подняться до $82 за баррель, учитывая сигнал к покупке со стороны технических индикаторов. Также аналитики ожидают во вторник роста доходностей ОФЗ на участке кривой от пяти лет, как это обычно бывает в день объявления аукционов. Дополнительное давление на котировки, по их мнению, может оказать то, что дефицит бюджета РФ в январе составил 1,76 трлн руб., заметно превысив средние значения прошлых лет.

Цены на нефть активно поднимаются днем во вторник на опасениях проблем с предложением топлива на мировом рынке и надеждах на восстановление спроса в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,42% - до $82,14 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,63% - до $75,32 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,3%, WTI - на 1%.

Операции турецкого нефтяного терминала Джейхан были приостановлены после землетрясения, унесшего жизни 5 тыс. человек в Турции и Сирии, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем накануне государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате сорт будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Банк России во вторник, 7 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 252,6 млрд рублей (при лимите 5,95 трлн рублей и спросе 5 трлн 252,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 января, банки разместили 4 трлн 371,6 млрд рублей (при лимите 5,35 трлн рублей и спросе 4 трлн 371,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Таким образом, банки обновили рекордный уровень размещения средств, зафиксированный две недели назад, 24 января - 4 трлн 470,8 млрд рублей. Затем на следующем аукционе, 31 января объем размещенных средств снизился на 98,7 млрд рублей, до 4 трлн 371,6 млрд рублей. Теперь, спустя неделю, дополнительно банки разместили 881 млрд рублей.

В ожидании притока ликвидности на сегодняшнем аукционе Центробанк повысил лимит аукциона на небывало высокий уровень - 5 трлн 950 млрд рублей.

Количество банков, размещавших средства на недельный срок в депозиты регулятора, увеличивалось с середины прошлого месяца: 17 января - 155, 24 января - 232, 31 января - 237, 7 февраля - 247.

Основным фактором избыточности средств у большинства банков служит высокий приток средств через бюджетный канал в начале года. Накануне Минфин сообщил предварительные данные о расходах федерального бюджета в январе в размере 3,117 трлн рублей (около 11% от плана на 2023 год), превысивших показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Согласно пояснению министерства, ускорение финансирования расходов в начале года связано главным образом с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

ЦБ для сглаживания дисбалансов ликвидности и поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки устанавливает повышенные лимиты своих аукционов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не поменялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 7,56% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 7,95%, 8,32% и 8,52% годовых соответственно.