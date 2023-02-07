Текущее снижение цены акций РУСАЛа - возможность для покупки - SberCIB

Инвесторам стоит использовать текущее снижение котировок акций "РУСАЛа" как возможность для покупки, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"США планируют на текущей неделе ввести пошлину в 200% на российский алюминий, сообщило агентство Bloomberg. Отметим, что в 2021 году Россия обеспечивала 4,4% импорта алюминия в США, однако в 2022 году этот показатель, возможно, был ниже и в период с января по ноябрь составлял 3,5%. С учетом такой высокой пошлины экспорт российского алюминия в США, вероятно, прекратится, но это существенно не повлияет на "РУСАЛ", поскольку поставки в США - лишь незначительная доля выручки компании. В первом полугодии 2022 года доля Южной и Северной Америки в совокупной выручке "РУСАЛа" - всего 7%, - пишут эксперты инвестбанка в комментарии - Считаем, эмитент сможет быстро перенаправить эти объемы на другие рынки. Таким образом, снижение котировок акций "РУСАЛа" из-за этой новости можно рассматривать как возможность для покупки".

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