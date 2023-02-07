Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских доллара (HKD) за штуку ($180 за ADR), сообщается в обзоре.

"Котировки акций Baidu выросли более чем на 15% на торгах в Гонконге во вторник (самый сильный дневной рост за последние 8 месяцев), после того как компания подтвердила, что запустит в марте свой сервис-бот с искусственным интеллектом, похожий на ChatGPT. Внутреннее тестирование для запуска должно быть завершено в следующем месяце, - отмечает старший аналитик Сергей Вахрамеев. - Стоит отметить, что, помимо Baidu, все большее число компаний борются за то, чтобы сделать программу, превосходящую по возможностям ChatGP, и ожидается очень большая конкуренция в сфере AI. Поэтому оценить влияние нового бизнеса на Baidu затруднительно. Мы не учитываем в нашей DCF-модели показатели пока еще не работающих бизнесов, поэтому не меняем оценки, тем не менее считаем, что новость позитивна для бумаг компании".

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