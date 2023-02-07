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07 февраля 2023 года 16:24
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских доллара (HKD) за штуку ($180 за ADR), сообщается в обзоре. "Котировки акций Baidu выросли более чем на 15% на торгах в Гонконге во вторник (самый сильный дневной рост за последние 8 месяцев), после того как компания подтвердила, что запустит в марте свой сервис-бот с искусственным интеллектом, похожий на ChatGPT. Внутреннее тестирование для запуска должно быть завершено в следующем месяце, - отмечает старший аналитик Сергей Вахрамеев. - Стоит отметить, что, помимо Baidu, все большее число компаний борются за то, чтобы сделать программу, превосходящую по возможностям ChatGP, и ожидается очень большая конкуренция в сфере AI. Поэтому оценить влияние нового бизнеса на Baidu затруднительно. Мы не учитываем в нашей DCF-модели показатели пока еще не работающих бизнесов, поэтому не меняем оценки, тем не менее считаем, что новость позитивна для бумаг компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ/ГОНКОНГ-BAIDU-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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