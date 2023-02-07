Поводов для сильных движений на рынке акций США пока нет - Freedom Finance Global

Поводов для сильных движений на американском фондовом рынке в настоящее время нет, сообщается в обзоре аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова.

"Последнее ралли в акциях, по нашей оценке, не было полноценным, так как оно оказалось обусловлено движениями отдельных бумаг. Вкупе с риском дальнейшего повышения доходностей на долговом рынке общий инвестиционный фон выглядит все более негативным. Предстоящее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка может оказаться интересным с точки зрения комментария к последнему отчету по рынку труда. Тем не менее всплеск волатильности во вторник маловероятен, поскольку ранее по этой теме уже высказались некоторые представители региональных ФРБ, кроме того, для сильных движений рынка по-прежнему недостаточно свежих публикаций важной макростатистики, - пишет эксперт. - Индекс S&P 500 продолжил корректироваться, оттолкнувшись от уровня Фибоначчи, соответствующего 4170 пунктам и выступающего локальным сопротивлением. Осцилляторы пока не дают сигналов к развороту "бычьего"" тренда, сформировавшегося за последние месяц-полтора".

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