"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $123 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, после публикации американским технологическим холдингом отчетности за IV квартал 2022 года, сообщается в материале аналитиков.

"Мы полагаем, что технологическое лидерство во многих сегментах и ориентация на развитие искусственного интеллекта поможет компании сохранить ведущие позиции, а текущий рост вовлеченности пользователей по мере восстановления рынка рекламы поддержит бизнес", - отмечают эксперты.

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