Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Amazon с прогнозной ценой $146

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $146 за штуку, говорится в материале инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет Amazon за 4К22 нейтрально. Компания подтвердила успешность своего e-commerce бизнеса, ожидаемо для нас зафиксировав замедление роста в облачном сегменте вслед за Microsoft Corp.. Эмитент сохраняет долгосрочное лидерство в обоих указанных направлениях бизнеса. Отмеченное ухудшение их показателей стало отражением циклических трудностей в экономике. Рост рентабельности e-commerce бизнеса и фокус менеджмента на дальнейшей оптимизации позволяют строить более оптимистичные предположения относительно перспектив. Мы оцениваем капитализацию Amazon на уровне 16х EV/EBITDA 2024 и рекомендуем покупать акции с целевой ценой $146", - пишет старший аналитик Егор Толмачев.

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