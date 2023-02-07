"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Deere & Co. с целью $460

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Deere & Co. с целевой ценой $460 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $390, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 финансового года 17 февраля. Аналитики прогнозируют, что выручка составит $11,4 млрд, а прибыль на акцию - $5,53. Ожидается, что за счет улучшения макроэкономического фона в США в последние месяцы отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, что будет позитивно воспринято рынком.

"С технической точки зрения по бумаге сформировался среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью $460. При объеме позиции 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $390 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,50", - указывают эксперты "Финама".

Deere & Company - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

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