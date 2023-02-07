Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% 10 февраля - Совкомбанк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых на заседании 10 февраля, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы ожидаем, что Банк России 10 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых. Пока динамика инфляции не требует повышения ставки, но проинфляционные риски нарастают. Поэтому мы полагаем, что Банк России или ужесточит сигнал и прямо в пресс-релизе напишет, что в этом году может понадобиться повышение ставки, или пока сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания, но ещё больше ужесточит риторику с намёком на вероятное повышение ставки позднее в этом году. В пользу сохранения ключевой ставки на текущем уровне выступают замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий", - пишет Васильев.

Однако в то же время проинфляционные риски выросли с прошлого декабрьского заседания Банка России, подчеркивает аналитик. Такими рисками являются ослабление курса рубля, расширение бюджетного дефицита и дефицит кадров на рынке труда. Все три риска стали более выраженными к началу февраля по сравнению с декабрём.

"С прошлого заседания ЦБ рубль ослаб к доллару на 8%, с 65 до 70 руб./$1, - констатирует Васильев. - Сказалось снижение нефтяных цен Brent на глобальном рынке и расширение дисконта Urals к Brent из-за санкций. При этом мы видим риски дальнейшего ослабления рубля, в том числе из-за вероятной глобальной рецессии и падения цен на сырьё, а также после вступления в силу с 5 февраля европейского эмбарго на импорт российских нефтепродуктов и потолка цен на их продажу в третьи страны. В свои прогнозы мы закладываем среднегодовой курс рубля к доллару на уровне 73 руб./$1. В результате мы повысили наш прогноз по инфляции на конец этого года до 7%. В базовом сценарии полагаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку до 8%".

"Сохранение ключевой ставки на заседании 10 февраля с ужесточением риторики, на наш взгляд, не окажет влияния на курс рубля. С учётом вероятного снижения годовой инфляции в марте ниже целевых 4% полагаем, что Банк России на следующем заседании 17 марта также сохранит ключевую ставку 7,5%. С середины года ожидаем повышения ключевой ставки с целью 8% на конец года", - прогнозирует стратег банка.

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