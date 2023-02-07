"Финам" повысил рейтинг акций KraneShares CSI China Internet ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций KraneShares CSI China Internet ETF с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $39,90 за бумагу на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 19,6% с текущих отметок, сообщается в материале аналитики инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"Январь 2023г выдался удачным для китайских интернет-компаний. Инвесторы переоценивали перспективы китайской экономики и отдельных компаний, принимая во внимание отмену ковидных ограничений, снижение геополитических рисков, повышение прогнозов по ВВП КНР на текущий год, замедление шага повышения ставки ФРС США. Небольшая коррекция на прошлой неделе позволяет нам повысить рейтинг по акциям KWEB. Мы считаем, что китайский рынок в этом году интересен для вложений и вполне может обогнать по доходности западные рынки", - пишет эксперт.

KraneShares CSI China Internet ETF - фонд с экспозицией на китайские интернет-компании с листингом преимущественно в США и Гонконге.

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