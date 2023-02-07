Предпосылок для значительного ослабления рубля в феврале нет - "Альфа-Капитал"

Предпосылок для значительного ослабления рубля в феврале нет, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

"Ситуация для рубля остается благоприятной на длинном горизонте, - считает эксперт. - В феврале рубль может ослабнуть, продолжив движение выше уровня в 70 руб./$1 из-за действия дисконта на российскую нефть и вступления в силу потолка цен на нефтепродукты. Но это будет связано даже не столько со снижением самих экспортных доходов от продажи нефти, сколько с ожиданиями, что доходы могут снизиться. Игроки валютного рынка будут исходить из того, что рубль может ослабнуть, и их действия могут вести к снижению курса. Тем не менее, счет текущих операций остается профицитным, и, хотя в IV квартале профицит несколько снизился, ситуация все еще остается благоприятной для рубля, если сравнивать с предыдущими годами. Предпосылок для значительного ослабления курса нет. Если же говорить о продажах валюты по бюджетному правилу, можно отметить, что увеличение суммы продаж на февраль вряд ли значительно повлияет на рубль, однако может сгладить его волатильность".

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