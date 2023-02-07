Рынок акций РФ после позитивного открытия приступил к коррекции, динамика фишек смешанная

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник приступил к коррекции на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после продолжительного роста, поддержкой выступает выросшая нефть (Brent поднялась к $82,7 за баррель); индекс Мосбиржи после тестирования отметки 2290 пунктов вернулся в район закрытия понедельника при смешанной динамике blue chips.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2273,42 пункта (+0,05%, максимум сессии - 2290,51 пункта), индекс РТС - 1008,56 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 71,01 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) в 2023 году планирует сохранить добычу и газа, и жидких углеводородов на уровне 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах India Energy Week председатель правления Леонид Михельсон. По его словам, прибыль "НОВАТЭКа" в 2022 году выросла более чем на 50%. Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

ВТБ во втором квартале планирует разместить акции на открытом рынке, собрал предварительные заявки почти на 120 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин.

США готовятся обложить алюминий из России 200%-ной пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям. Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным. Попытки роста азиатских рынков выглядят неубедительно, так как после пессимизма предыдущих дней отскок достаточно слабый. Инвесторы сохраняют обеспокоенность тем, что ФРС США может продлить период повышения ставки, а то и вернуться к более агрессивному варианту ужесточения. Впрочем, некоторые вопросы можно будет прояснить вечером во вторник, когда председатель ФРС выступит в экономическом клубе Вашингтона.

"Для рынка акций РФ позитив состоит в том, что на рынке нефти сформировался локальный дефицит из-за приостановки поставок из турецкого Джейхана. Кроме того, заявления из Индии свидетельствуют о том, что переориентация российских поставок в Азию - это стратегическая необходимость, которая обеспечит устойчивость экспорта на десятилетия. Соответственно, можно ожидать позитивной динамики акций сектора нефти и газа", - полагает Кочетков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", с учетом уверенного роста в начале недели рынок акций РФ может продолжить подъем. Вероятно, краткосрочно "бычий" тренд остается, поэтому индексу МосБиржи реально пойти выше 2300 пунктов, однако к концу недели не исключено замедление. На американском рынке, похоже, сейчас идет зарождение нового восходящего тренда, что дает больше шансов "быкам".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи расположено на 2300 пунктах, в случае преодоления которого индикатор может впоследствии компенсировать обвал сентября и устремиться к 2400-2500 пунктам.

Повышение, однако, в основном будет обеспечено сохранением интереса к отдельным именам, в частности "НОВАТЭКу" и Сбербанку (MOEX: SBER), которые внесли существенный вклад в восходящую динамику в начале недели и обладают нереализованными потенциалами роста в район 1140 руб. и 170 руб. соответственно. По ходу дня возможно поступление новостей с совета директоров "Газпром нефти". Динамика акций золотодобытчиков может остаться сдержанной из-за уровня цен на золото ниже $1900 за унцию, полагает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что Сбербанк почти достиг обозначенной первой цели роста 170 руб. за акцию. Бумаги покупают в ожидании традиционно сильного отчета за январь, а по факту выхода отчетности коррекция по Сберу будет вполне уместной.

Были и не очень радостные новости. Так, по СМИ прошла информация, что США уже на этой неделе могут ввести 200%-ные пошлины на российский алюминий, что оказало давление на бумаги "Русала".

Во вторник внешний фон благоволит продолжению роста: начал корректироваться вниз индекс доллара, помогая подниматься сырьевым ресурсам. Нефть Brent превысила $82 за баррель - позитивным сигналом является то, что котировки сумели удержать отметку $80 за баррель, считает эксперт.

В целом же индексу МосБиржи нужна коррекция после 7 дней непрерывного роста. Банк России во вторник практически втрое увеличит объем продаж юаней в рамках бюджетного правила. Это окажет поддержку рублю, но тренд по нему останется умеренно негативным. Для его слома необходимы рост нефтяных цен и снижение спреда российской нефти к эталону Brent, но вряд ли это произойдет в ближайшие дни. Глобально следующей целью роста индекса МосБиржи может выступить район 2400 пунктов, полагает Антонов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq, инвесторы продолжали оценивать обнародованные на прошлой неделе данные по рынку труда США.

Как стало известно в минувшую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., что существенно превысило прогнозы аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC40 и DAX просели на 0,2-0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в декабре сократились на 1,3% относительно того же месяца годом ранее и на 2,1% по сравнению с ноябрем. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и роста второго на 0,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам первого заседания в этом году повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,35% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. С мая прошлого года это уже девятое увеличение стоимости кредитования, суммарно оно выросло на 325 б.п. После подъема во вторник уровень ставки достиг максимума с апреля 2012 года.

Объем промышленного производства в ФРГ в декабре упал на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальные темпы снижения за последние девять месяцев. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее значительного уменьшения - в среднем на 0,7%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $82,71 за баррель (+2,1% и +1,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $75,8 за баррель (+2,3% и +1% накануне).

Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Ранее главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Джеффри Карри заявил, что резервные добывающие мощности в нефтяном секторе, по его оценкам, заканчиваются, и это может стать серьезной проблемой для рынка в 2024 году.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром во вторник выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+37,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+32,7% и +22,4% "префы"), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+22,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+19,5%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+6%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,9%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-4,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,8%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-2,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,14 млрд рублей (из них 6,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,21 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 799,85 млн рублей на "префы" Сбербанка).