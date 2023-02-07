Инвесторам стоит обратить внимание на акции Uber - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Uber Technologies в преддверии публикации компанией отчетности за 4К22, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"8 февраля компания опубликует отчётность за IV квартал 2022г. Ждём, что прогноз компании по операционной прибыли и выручке превысит ожидания рынка на фоне восстановления пассажиропотока в аэропортах, отмены удаленного режима работы в офиса и притока новых водителей на платформу в связи с обширной волной увольнений в США. Считаем, что менеджмент продолжит поднимать комиссию с перевозок и сократит число инициатив для новых водителей", - пишут эксперты.

Uber - международная публичная компания, которой принадлежит одноименное мобильное приложение для вызова такси, доставки посылок и еды.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.