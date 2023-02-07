Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник продолжил слабеть на фоне введенных на выходных санкций. Во вторник курс USD/RUB продолжает находиться вблизи 71 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Во вторник в рамках бюджетного правила начинаются продажи юаней в повышенном объеме - 8,9 млрд руб. в день. На этом фоне дальнейшее существенное ослабление рубля может быть ограниченным, и курс USD/RUB в ближайшее время, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 70-72 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

Что касается нефти, то на динамику ее котировок, по мнению экспертов, во вторник повлияет выступление главы ФРС, а ночью выйдут традиционные недельные данные по запасам в США от Американского института нефти (API). Если запасы продолжат расти быстрее, чем прогнозируется, фьючерсы Brent могут остановить свой рост у $82/барр., прогнозируют в банке.

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