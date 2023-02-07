Рубль, вероятно, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшие дни - БКС Экспресс

Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, курс пары CNY/RUB - в диапазоне 10,3-10,6, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

ЦБ РФ в рамках операций по бюджетному правилу со вторника нарастит объемы продажи валюты (юаней) с 3,2 до 8,9 млрд руб. Это должно оказать некоторую поддержку рублю, приостановив фазу ослабления, отмечет аналитик в комментарии.

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