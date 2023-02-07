ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в пятницу - Инвестбанк Синара

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании в пятницу, 10 февраля, но рынок должен быть готов к возобновлению повышения ставок в 1П23, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

Эксперт напоминает, что 10 февраля пройдет опорное заседание совета директоров Банка России, с публикацией макропрогноза, в том числе траектории ключевой ставки. Коныгин ожидает, что она останется на уровне 7,5%, и не видит каких-либо веских аргументов в пользу того, чтобы ЦБ РФ начал ужесточение денежно-кредитной политики сейчас.

На взгляд аналитика, щедрая бюджетная политика требует более "ястребиной" денежно-кредитной, но сейчас Банку России рано начинать реагировать на бюджетный фактор. Для оценки влияния на экономику неопределенности в нефтегазовом секторе, включая динамику цен и внешние ценовые ограничения, регулятору требуется время.

"Рынок должен быть готов к повышению ставок в 1П23, - полагает стратег инвестбанка. - Из последних пресс-релизов ЦБ РФ следует, что регулятор предупреждает рынок о потенциальном ужесточении денежно-кредитной политики. Мы считаем, что основным фактором для этого станет более высокий дефицит бюджета в 2023г, чем текущий официальный прогноз, основанный на довольно оптимистичном сценарии. Мы ожидаем, что на предстоящем заседании совет директоров задаст новый вектор развития для рынка ОФЗ путем публикации траектории ключевой ставки. Ожидаем несколько негативную реакцию короткого участка кривой ОФЗ, но стабильности на длинном участке".

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