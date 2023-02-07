Доходность ОФЗ срочностью более трех лет может вырасти на 5-10 б.п. во вторник - ПСБ

Итоги исполнения федерального бюджета в январе могут оказать давление на рынок ОФЗ во вторник, доходность рублевых гособлигаций срочностью более трех лет может вырасти на 5-10 б.п., считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин

Минфин РФ в понедельник сообщил предварительные данные по исполнению федерального бюджета в январе. Доходы снизились на 35,1% г/г и составили 1,4 трлн руб. Основная причина, указывает эксперт - снижение нефтегазовых доходов (минус 46% г/г). При этом правительство более активно чем обычно тратило средства в первый месяц года. Расходы выросли на 58,7% г/г и составили 3,1трлн руб. В итоге бюджет был исполнен с дефицитом 1,8 трлн руб. В январе средняя цена нефти марки Urals была $49,5 за баррель, а бюджет сверстан исходя из прогноза средней цены $70,1 за баррель.

"При текущей конъюнктуре на сырьевом рынке растет вероятность расширения дефицита бюджета в текущем году по сравнению с плановым. Это потребует увеличения заимствований, что негативно для рынка ОФЗ. Также мы отмечаем, что стимулирующая бюджетная политика может побудить ЦБР ужесточить риторику относительно перспектив изменения ключевой ставки. С учетом новостей по бюджету во вторник ожидаем негативную динамику на рынке ОФЗ. Доходность гособлигаций срочностью более трех лет может вырасти на 5-10 б.п." - отмечает Монастыршин в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.