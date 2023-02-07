Возможно закрепление рубля на уровне 71 руб./$1 в ближайшее время - SberCIB

Возможно закрепление курса рубля по отношению к доллару США на уровне 71 руб./$1 в ближайшее время, учитывая рост продаж юаней Минфином РФ, а также потенциально большие продажи валюты экспортерами, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent в течение дня, по прогнозам экспертов инвестбанка, могут подняться до $82 за баррель, учитывая сигнал к покупке со стороны технических индикаторов.

Также аналитики ожидают во вторник роста доходностей ОФЗ на участке кривой от пяти лет, как это обычно бывает в день объявления аукционов. Дополнительное давление на котировки, по их мнению, может оказать то, что дефицит бюджета РФ в январе составил 1,76 трлн руб., заметно превысив средние значения прошлых лет.

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