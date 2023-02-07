.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Дефицит бюджета по итогам года может превысить запланированный Минфином - экономисты
По итогам этого года дефицит федеральной казны может превысить запланированный Минфином показатель, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. По мнению экспертов, дефицит федерального бюджета по итогам 2023 г. может составить около 4 трлн руб....
 
Россия заняла четвертое место по золотовалютным резервам
Россия вошла в четверку стран мира по объему золотовалютных резервов с общим показателем $582 млрд. Таковы данные по итогам анализа данных национальных центробанков, пишут "Известия". В тройке лидеров: Китай ($3,31 трлн), Япония ($1,27 трлн) и...
 
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля, пишут "Ведомости". Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение...
 
07 февраля 2023 года 09:48

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании ЦБ РФ 10 февраля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы продолжали оценивать обнародованные на прошлой неделе данные по рынку труда США. Как стало известно в минувшую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Днем ранее оба индикатора опустились до минимумов за несколько недель. Значение южнокорейского Kospi к 8:23 мск повысилось на 0,6%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов снизилось менее чем на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 0,5%.

В свою очередь нефть дорожает во вторник вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей. Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цена этого сорта выросла впервые с сентября. Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.

На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $82,06 баррель, что на 1,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $80,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,44%, до $75,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1%, до $74,11 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 февраля упала более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,381 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,381 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник увеличился на 0,07% (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "РЖД-001P-04R") и составил 109,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 февраля) прибавил 0,14%, поднявшись до 833,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+2%), "РЖД-001Р-21R" (+0,19%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,43%), "АФК Система-001Р-06" (-0,23%) и "Сбербанк 001-06R" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Феррони" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Размещение займа началось 26 декабря. Ставка 1-36-го купонов была установлена на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% - в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом 30 млрд рублей в размере 9,2% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,40% годовых, а первоначальный объем выпуска - 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту в 2 раза увеличить объем выпуска - до 30 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставку 12-20-го купонов облигаций серии 001P-04 в размере 8,75% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в мае 2020 года по ставке квартального купона 6,5% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 15 февраля предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 14-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) выкупило по оферте 4 млн 798 тыс. 912 облигаций серии БО-03 и 4 млн 988 тыс. 448 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов -1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 96% и 99,8% эмиссий. ПАО "Россети Ленэнерго" разместило 10-летние займы в январе 2020 года. Ставки 1-6-го купонов составили 6,2% годовых. Предусмотрено досрочное погашение эмиссий в дату окончания 10-го купонного периода. Купоны полугодовые.

ООО "Торговый дом Синтеком" полностью выплатил 6-й купон выпуска облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,241 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Ранее сообщалось, что компания допустила техдефолт при выплате 6-го купона, лишь частично выплатив купон. Причиной неисполнения обязательств было указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Датой исполнения обязательств по купону было 26 января. По данным НРД, 24 и 26 января двумя траншами в депозитарий поступили средства на выплату купона в размере 16 рублей на облигацию. Позже, 31 января НРД сообщил о поступлении дополнительно 6 рублей на облигацию, а 3 февраля оставшихся 10,41 рубля на бумагу. Всего за 6-й купон на одну облигацию эмитент выплатил 32,4 рубля или 3,24 млн рублей по всему выпуску. В ноябре 2022 года компания уже допускала техдефолт при выплате 5-го купона, но смогла из него выйти. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска на 100 млн рублей со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала будет погашаться, начиная с 11-го купона. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 февраля 2023 года 12:09
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", позитивно оценив финансовые результаты компании за 2022г и прогноз на 2023г, сообщается в обзоре инвестбанка. Председатель правления и основной акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в понедельник отметил...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:49
Вероятны попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2280п на торгах во вторник - ПСБ
роятно продолжение роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник с попытками закрепиться выше отметки 2280 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Однако эксперты при этом отмечают, что российский рынок акций может начать корректироваться в ближайшие дни на фоне перегретости...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:43
Рынок акций РФ после позитивного открытия приступил к коррекции, динамика фишек смешанная
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник приступил к коррекции на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после продолжительного роста, поддержкой выступает выросшая нефть (Brent поднялась к $82,7 за баррель); индекс Мосбиржи после тестирования отметки 2290 пунктов вернулся в район закрытия понедельника при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:31
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Uber - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Uber Technologies в преддверии публикации компанией отчетности за 4К22, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "8 февраля компания опубликует отчётность за IV квартал 2022г. Ждём, что прогноз компании по операционной прибыли и выручке...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:13
Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США: - Инфляционные ожидания в США от ФРБ Нью-Йорка за январь; - Сальдо торгового баланса и статистика потребительского кредитования в США в...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:56
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в понедельник продолжил слабеть на фоне введенных на выходных санкций. Во вторник курс USD/RUB продолжает находиться вблизи 71 руб./$1. Другие курсы валют EM с...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:40
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшие дни - БКС Экспресс
Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, курс пары CNY/RUB - в диапазоне 10,3-10,6, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. ЦБ РФ в рамках операций по бюджетному правилу со вторника нарастит объемы продажи валюты (юаней) с...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:26
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в пятницу - Инвестбанк Синара
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании в пятницу, 10 февраля, но рынок должен быть готов к возобновлению повышения ставок в 1П23, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. Эксперт напоминает, что 10 февраля пройдет опорное...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:13
Доходность ОФЗ срочностью более трех лет может вырасти на 5-10 б.п. во вторник - ПСБ
Итоги исполнения федерального бюджета в январе могут оказать давление на рынок ОФЗ во вторник, доходность рублевых гособлигаций срочностью более трех лет может вырасти на 5-10 б.п., считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин Минфин РФ в понедельник сообщил предварительные...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:02
Возможно закрепление рубля на уровне 71 руб./$1 в ближайшее время - SberCIB
зможно закрепление курса рубля по отношению к доллару США на уровне 71 руб./$1 в ближайшее время, учитывая рост продаж юаней Минфином РФ, а также потенциально большие продажи валюты экспортерами, считают аналитики SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent в течение дня, по прогнозам...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:50
Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - БКС Экспресс
Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи в понедельник рос на протяжении всей сессии и закрывался около максимальных отметок на вечерних торгах. Это классический сигнал о незавершенности...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:38
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70,5-71 руб./$1 во вторник - ПСБ
рс доллара, вероятно, возьмет определенную паузу в росте и будет проторговывать диапазон 70,5-71 руб./$1 во вторник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа (ПСБ) Егор Жильников. Ключевыми факторами поддержки национальной валюты выступят увеличение доли участия на...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:31
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с роста на 0,3-0,8% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2280-2290 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Инерция прироста понедельника и утреннее улучшение состояния внешнего фона создают условия...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:18
Инвесторам стоит придерживаться нейтральных позиций на рынке ОФЗ - SberCIB
Инвесторам целесообразно придерживаться нейтрального позиционирования на рынке рублевых гособлигаций, формируя портфель из защитных инструментов ("короткие" ОФЗ-ПД, ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПК) и ОФЗ-ПД срочностью 5-7 лет, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Помимо заседания ЦБ РФ (10 февраля), в...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:14
Brent - $81,74 за баррель
Уолл-стрит продолжила снижение на торгах в понедельник. Рынки акций крупнейших стран АТР меняются без единой динамики во вторник. Нефть дорожает во вторник.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.