Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании ЦБ РФ 10 февраля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы продолжали оценивать обнародованные на прошлой неделе данные по рынку труда США. Как стало известно в минувшую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Днем ранее оба индикатора опустились до минимумов за несколько недель. Значение южнокорейского Kospi к 8:23 мск повысилось на 0,6%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов снизилось менее чем на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 0,5%.

В свою очередь нефть дорожает во вторник вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей. Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цена этого сорта выросла впервые с сентября. Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.

На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $82,06 баррель, что на 1,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $80,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,44%, до $75,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1%, до $74,11 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 февраля упала более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,381 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,381 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник увеличился на 0,07% (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "РЖД-001P-04R") и составил 109,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 февраля) прибавил 0,14%, поднявшись до 833,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+2%), "РЖД-001Р-21R" (+0,19%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,43%), "АФК Система-001Р-06" (-0,23%) и "Сбербанк 001-06R" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Феррони" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Размещение займа началось 26 декабря. Ставка 1-36-го купонов была установлена на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% - в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом 30 млрд рублей в размере 9,2% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,40% годовых, а первоначальный объем выпуска - 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту в 2 раза увеличить объем выпуска - до 30 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставку 12-20-го купонов облигаций серии 001P-04 в размере 8,75% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в мае 2020 года по ставке квартального купона 6,5% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 15 февраля предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 14-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) выкупило по оферте 4 млн 798 тыс. 912 облигаций серии БО-03 и 4 млн 988 тыс. 448 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов -1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 96% и 99,8% эмиссий. ПАО "Россети Ленэнерго" разместило 10-летние займы в январе 2020 года. Ставки 1-6-го купонов составили 6,2% годовых. Предусмотрено досрочное погашение эмиссий в дату окончания 10-го купонного периода. Купоны полугодовые.

ООО "Торговый дом Синтеком" полностью выплатил 6-й купон выпуска облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,241 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Ранее сообщалось, что компания допустила техдефолт при выплате 6-го купона, лишь частично выплатив купон. Причиной неисполнения обязательств было указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Датой исполнения обязательств по купону было 26 января. По данным НРД, 24 и 26 января двумя траншами в депозитарий поступили средства на выплату купона в размере 16 рублей на облигацию. Позже, 31 января НРД сообщил о поступлении дополнительно 6 рублей на облигацию, а 3 февраля оставшихся 10,41 рубля на бумагу. Всего за 6-й купон на одну облигацию эмитент выплатил 32,4 рубля или 3,24 млн рублей по всему выпуску. В ноябре 2022 года компания уже допускала техдефолт при выплате 5-го купона, но смогла из него выйти. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска на 100 млн рублей со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала будет погашаться, начиная с 11-го купона. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.