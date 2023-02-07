Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - БКС Экспресс

Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи в понедельник рос на протяжении всей сессии и закрывался около максимальных отметок на вечерних торгах. Это классический сигнал о незавершенности движения. То есть в ближайшее время рынок может оказаться еще выше. Внешний фон во вторник утром в целом не мешает этому, - пишет аналитик в комментарии. - В качестве следующих целевых ориентиров по индексу выделяется широкий коридор 2340-2380 пунктов. В моменте ряд "голубых фишек" начинают выглядеть перекупленными, так что до достижения обозначенных уровней вполне возможна локальная волна коррекции. Так уж сложилось, но в последнее время рынок обычно проявлял слабость к концу недели. Возможно, и в этот раз торможение сместится ближе к четвергу-пятнице".

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