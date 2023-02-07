Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70,5-71 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курс доллара, вероятно, возьмет определенную паузу в росте и будет проторговывать диапазон 70,5-71 руб./$1 во вторник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа (ПСБ) Егор Жильников.

Ключевыми факторами поддержки национальной валюты выступят увеличение доли участия на рынке Минфина РФ (ежедневные продажи юаней на сумму 8,9 млрд руб.), а также рост нефтяных котировок, отмечает эксперт в комментарии.

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