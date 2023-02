Brent - $81,74 за баррель

Уолл-стрит продолжила снижение на торгах в понедельник. Рынки акций крупнейших стран АТР меняются без единой динамики во вторник. Нефть дорожает во вторник.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы продолжали оценивать обнародованные на прошлой неделе данные по рынку труда США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 34,99 пункта (0,1%) и составил 33891,02 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 4,2%, лидером роста - бумаги Travelers Cos. (SPB: TRV), выросшие в цене на 1,8%.

Standard & Poor''s 500 снизился на 25,4 пункта (0,61%) - до 4111,08 пункта.

Nasdaq Composite потерял 119,5 пункта (1%) и составил 11887,45 пункта.

Как стало известно в минувшую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

"Состояние рынка труда является важным фактором в процессе принятия решений Федрезервом, и поэтому инвесторы определенно должны учитывать данные о безработице и новых рабочих местах, пытаясь предугадать действия ФРС в ближайшие несколько месяцев", - написали экономисты Rand Merchant Bank.

Акции Starbucks Corp. (SPB: SBUX) подорожали на 0,7%. Компания сообщила, что по-прежнему намерена довести количество кофеен в материковой части Китая до 9 тыс. к концу 2025 года.

Цена бумаг Tyson Foods (SPB: TSN) упала на 5,7%. Американский производитель продуктов питания резко сократил чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года, а скорректированный показатель и выручка не оправдали ожидания рынка.

Капитализация производителя батареек Energizer Holdings Inc. упала на 4,9% на сообщении, что компания снизила чистую прибыль и выручку в прошлом финквартале сильнее прогнозов аналитиков.

Котировки бумаг Dell Technologies (SPB: DELL) понизились на 3% на новости, что компания намерена сократить 6,65 тыс. рабочих мест, что соответствует 5% её глобального штата.

Рыночная стоимость Life Storage Inc. подскочила на 11%. Более крупный конкурент компании Public Storage (SPB: PSA), предоставляющий в аренду помещения для хранения вещей в индивидуальных кладовках, сделал предложение о покупке Life Storage за $11 млрд. Цена бумаг Public Storage снизилась на 0,2%.

Тем временем акции Newmont Corp. (SPB: NEM) опустились на 4,5% на новости, что компания сделала предложение о покупке австралийской Newcrest Mining Ltd. примерно за $17 млрд. Сделка может стать одной из крупнейших в горнодобывающей отрасли.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики во вторник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Днем ранее оба индикатора опустились до минимумов за несколько недель.

Наиболее значительный подъем на Гонконгской фондовой бирже во вторник показывают котировки акций Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 16,8%. Это максимальный прирост почти за год. Компания объявила о том, что в марте планирует запустить чат-бот с искусственным интеллектом под названием Ernie Bot.

Помимо этого растет цена бумаг девелоперов Longfor Group Holdings Ltd. и Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 2,5% и 1,5% соответственно, производителя бытовой электроники Haier Smart Home Co. - на 2,7%, нефтяной CNOOC - на 2,3%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,9%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 1,8%.

Стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) увеличилась на 1,8% и 0,5% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 мск снизилось менее чем на 0,1%.

Потребительские расходы в Японии в декабре сократились на 1,3% относительно того же месяца годом ранее и на 2,1% по сравнению с ноябрем. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и роста второго на 0,3%.

Цена акций JFE Holdings Inc. упала на 8,7% после того, как сталепроизводитель ухудшил прогноз на текущий фингод, который завершится в марте, из-за ослабления спроса. Компания теперь ожидает сокращения чистой прибыли на 48% - до 150 млрд иен, в то время как ранее предполагалось снижение до 155 млрд иен.

Бумаги других производителей металлов также дешевеют, в том числе Sumitomo Metal Mining Co. и Nippon Steel Corp. - на 2,2%, Kobe Steel Ltd. - на 1,9%.

Стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group снизилась на 0,9%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,7%.

В то же время акции конкурирующей Nissan Motor подорожали на 0,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,2%, производителя приставок Nintendo - на 0,3%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:23 мск повысилось на 0,6%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,8%, сталелитейной Posco - на 0,3%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,4% и 0,9%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам первого заседания в этом году повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,35% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics.

С мая прошлого года это уже девятое увеличение стоимости кредитования, суммарно оно выросло на 325 б.п. После подъема во вторник уровень ставки достиг максимума с апреля 2012 года.

Нефть дорожает во вторник вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей.

Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Это должно обеспечить существенную поддержку нефтяному рынку, учитывая усиливающиеся опасения инвесторов в отношении объема резервных добывающих мощностей в мире", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $81,74 баррель, что на $0,75 (0,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,05 (1,3%), до $80,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,74 (1%), до $74,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,72 (1%), до $74,11 за баррель.

Ранее главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри заявил, что резервные добывающие мощности в нефтяном секторе, по его оценкам, заканчиваются, и это может стать серьезной проблемой для рынка в 2024 году.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.