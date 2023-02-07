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07 февраля 2023 года 09:31
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с роста на 0,3-0,8% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2280-2290 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Инерция прироста понедельника и утреннее улучшение состояния внешнего фона создают условия для открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением. Позднее он с большой долей вероятности сумет закрепиться в плоскости положительного изменения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2270, 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2310 пунктов", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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