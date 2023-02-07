Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с роста на 0,3-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2280-2290 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Инерция прироста понедельника и утреннее улучшение состояния внешнего фона создают условия для открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением. Позднее он с большой долей вероятности сумет закрепиться в плоскости положительного изменения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2270, 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2310 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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