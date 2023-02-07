Инвесторам стоит придерживаться нейтральных позиций на рынке ОФЗ - SberCIB

Инвесторам целесообразно придерживаться нейтрального позиционирования на рынке рублевых гособлигаций, формируя портфель из защитных инструментов ("короткие" ОФЗ-ПД, ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПК) и ОФЗ-ПД срочностью 5-7 лет, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Помимо заседания ЦБ РФ (10 февраля), в фокусе инвесторов на текущей неделе по-прежнему будут аукционы Минфина. Мы ожидаем, что текущие премии и объемы размещения сохранятся, и это будет препятствовать снижению доходностей долгосрочных ОФЗ, - пишут эксперты в материале инвестбанка. - На наш взгляд, сейчас целесообразно придерживаться нейтрального позиционирования на рынке ОФЗ, формируя портфель из защитных инструментов ("короткие" ОФЗ-ПД, ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПК) и ОФЗ-ПД срочностью 5-7 лет. Доходности этих бумаг будут снижаться за счет "скатывания" вниз по кривой. Помимо этого, видим инвестиционный потенциал в облигациях отдельных эмитентов II эшелона, где сохраняются повышенные доходности при уверенном кредитном качестве. Мы ориентируемся преимущественно на выпуски срочностью до трех лет".

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