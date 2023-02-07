Возможна нейтральная динамика цены нефти в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс

Возможна нейтральная динамика котировок нефти марки Brent в краткосрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

Цены на нефть в понедельник отыграли часть пятничного снижения, но по-прежнему не так далеки от минимумов, констатирует аналитик. "Котировки получили символическую поддержку за счет отсутствия новых негативных новостей, а также публикаций о вступлении в силу эмбарго на российские нефтепродукты. Хотя успешный опыт перенаправления поставок сырой нефти и анонсированные исключения из ограничений располагают к очень сдержанной оценке его эффекта, - отмечает Галактионов в комментарии. - Тема постпандемийного восстановления в Китае временно ушла на второй план, но аналитики по-прежнему возлагают на этот драйвер большие надежды. Глава МЭА в воскресенье еще раз публично подчеркнул, что около половины роста спроса на нефть в этом году придется на Китай. Также он отметил скачок потребления авиационного топлива на фоне продолжающегося восстановления отрасли".

"Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись выше $80 за баррель. Формально котировки вернулись в краткосрочный восходящий канал, но погрешности при построении подобных фигур не позволяют уверенно ориентироваться на этот сигнал. Перспективы роста сдержанные, но и вероятность дальнейшего спуска понизилась. Краткосрочно может преобладать нейтральная тенденция", - указывает эксперт БКС Экспресс.

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