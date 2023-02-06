Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2270п по индексу МосБиржи во главе с Системой и НОВАТЭКом

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста благодаря корпоративным новостям и ослаблению рубля, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, ожидающих сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи превысил 2270 пунктов и обновил максимум с 20 сентября во главе с бумагами АФК "Система" (+4,7%) и "НОВАТЭКа" (+4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2272,37 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1007,15 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 71,08 рубля (+0,48 рубля).

Акции АФК "Система" выросли до 13,581 рубля - максимум с 20 сентября. В понедельник "Коммерсантъ" сообщил со ссылкой на источники, что АФК "Система" заинтересовалась покупкой простаивающего российского автозавода Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус", г.Калуга), который может перезапустить с помощью казахстанского автопроизводителя Allur с сохранением выпуска на предприятии моделей немецкого концерна.

Акции "НОВАТЭКа" выросли до 1078 рублей, максимум сделок составил 1086,8 рубля - пик с 3 января.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) в 2023 году планирует сохранить добычу и газа, и жидких углеводородов на уровне 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах India Energy Week председатель правления Леонид Михельсон. По его словам, прибыль "НОВАТЭКа" в 2022 году выросла более чем на 50%.

Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии.

Также подорожали в понедельник акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,3% и +3,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ, начав торги понедельника символическим снижением по индексу МосБиржи, быстро развернулся к росту и в течение сессии обновил максимумы с начала осени прошлого года.

Локомотивом движения был не нефтяной сектор, находящийся под давлением расширения санкционных ограничений против сырьевого экспорта РФ. Лучше рынка выглядели представители финансовой отрасли, в том числе акции Сбера и "Московской биржи", бумаги потребительского сектора, также уверенно смотрелись металлурги. Некоторую поддержку экспортеры получили от ослабления рубля.

Индекс МосБиржи сумел преодолеть важную область технического препятствия вблизи 2250 пунктов, если удастся в течение ближайших сессий закрепиться на достигнутых рубежах, то импульс роста может продолжиться в направлении 2325 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на вторник - 2185-2300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, индекс МосБиржи превысил отметку 2255 пунктов, продолжив рост в рамках восходящего тренда. В ближайшее время индекс будет пытаться закрепиться на достигнутых рубежах.

Рынок акций вырос вопреки негативным настроениям на глобальных площадках, но при поддержке нефти, которая пыталась скорректироваться вверх после 3-дневного снижения. В пятницу, 10 февраля, состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, ожидается ее неизменность на уровне 7,5% годовых. Несмотря на наличие проинфляционных рисков в 2023 году, текущая инфляция по широкой группе товаров остается пониженной, а инфляционные ожидания населения в январе снизились.

Американский индекс S&P 500 в понедельник просел в район 4100 пунктов, до пробития этой отметки, преодоленной на прошлой неделе, краткосрочный восходящий тренд все еще актуален. Негативный настрой обусловлен уходом инвесторов от риска на фоне усиления геополитической напряженности между США и Китаем. Нефть Brent торгуется около $80 за баррель, поддержкой выступает отметка $78 за баррель, которая является потенциальной точкой смены краткосрочного восходящего тренда. Рост цен на нефть сдерживается неопределенностью в отношении динамики мировой экономики. Поддержкой для нефти выступает рост спроса со стороны Китая, где были ослаблены коронавирусные ограничения. Данный баланс удерживает котировки в широком диапазоне $75-89 за баррель Brent, отмечает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Яндекса" получили поддержку от новостей о намерении компании выкупить оставшуюся долю в "Яндекс.Такси" у Uber. Сервис "Такси" является крайне привлекательным активом и очень ценным для "Яндекса", при этом сделку, вероятно, удастся осуществить примерно за $1 млрд против ожидавшихся ранее $1,9-2 млрд из-за снижения в цене российских активов, полагает аналитик.

"Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в понедельник заявил, что прибыль компании в 2022 году выросла более чем на 50%, при этом "НОВАТЭК" планирует сохранять дивидендную политику, а также объемы добычи нефти и газа в этом году на уровне 2022 года. Михельсон также сообщил о сохранении сроков ввода первой очереди "Арктик СПГ-2" в конце 2023 года, второй - в 2024 году, а третьей - в 2026 году. Компания при этом не испытывает проблем со сбытом СПГ по долгосрочным контрактам и обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии", - отмечает Кожухова.

Не исключено, что поступившие фундаментальные новости вернут интерес к акциям "НОВАТЭКа" после вялой динамики последних недель. Об открытии длинных позиций с перспективой движения к 1110-1150 руб. (район пиков ноября 2022 года) стоит задуматься при закреплении бумаг выше ближайшего сопротивления 1080 руб., полагает аналитик.

Инвесторы на внешних рынках уходят от риска на фоне усиления геополитической напряженности между США и Китаем, а также ужесточения денежно-кредитных условий в Европе и США на прошлой неделе. На нефтяном рынке игроки пока не решаются на развитие уверенных покупок ввиду неопределенности в отношении динамики мировой экономики, но в то же время стараются увести цены от локальных минимумов. Главы Международного энергетического агентства и ОПЕК в эти дни отметили важность открытия экономики Китая после коронавирусных ограничений для восстановления спроса на нефть.

Индекс МосБиржи благодаря корпоративным историям поднялся до нового максимума с сентября прошлого года, теперь ближайшим сопротивлением выступает рубеж 2300 пунктов. Новости по отдельным эмитентам продолжают спасать российский рынок от снижения. Кроме того, внешние настроения в целом уже почти год как оказывают на биржи РФ гораздо меньшее влияние, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также считает, что новости российских корпораций взбодрили отечественный рынок акций. При этом внешний фон нельзя назвать позитивным, так как на рынках отыгрывают риски более высокой и длительной ставки ФРС, а в Китае ожидают дальнейшей санкционной эскалации с США.

АФК "Система" рассматривает возможность покупки завода германского автоконцерна Volkswagen в Калуге. Партнером в сделке может выступить казахстанская Allur, которая занимается выпуском различных марок автомобилей, включая китайский бренд JAC. В АФК "Система" надеются возобновить работу промышленной площадки и сохранить выпуск моделей VW, отмечает аналитик.

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) подписал с партнерами из Казахстана в лице Минэнерго и РК "КазМунайГаз" соглашение о разработке участка "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов". Контракт типовой для добычи углеводородов по сложным проектам. В условиях ограниченных возможностей для проведения международных операций соглашение с Казахстаном - весьма положительное событие для НК, полагает аналитик.

"НОВАТЭК" продолжил позитивный поток сообщениями с индийского энергетического форума. По словам Михельсона, компания будет придерживаться своей дивидендной политики при выплатах за 2022 год. Также компания не испытывает проблем с реализацией продукции, но заинтересована в развитии отношений с Индией. Возможно, что для этих целей пригодится проект "Арктик СПГ-2", запуск первой линии которого запланирован на 2023 год, отмечает Кочетков.

Тем временем рост напряженности между США и Китаем отразился на акциях некоторых европейских компаний, чей бизнес во многом связан с КНР. В частности, под давлением оказались бумаги люксовых производителей. Из позитива можно выделить рост производственных заказов в Германии на 3,2% за декабрь при ожиданиях прироста на 2%.

Нефть вечером в понедельник вернулась к снижению, но в перспективе ожидается рост цен. Кроме заявлений исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля о потенциальном нефтяном дефиците, можно отметить выступление стратега сырьевого направления Goldman Sachs Джеффа Курье, который заявил, что баланс на рынке постепенно разрушится на фоне снижения поставок из РФ и восстановления потребления в Китае. Кроме того, недостаток инвестиций в нефтедобычу начнет проявлять себя уже к концу 2024 года. Соответственно, в 2023 году нефтяные котировки смогут вернуться выше $100 за баррель, а затем и продолжить свой рост. Это мнение подтверждается словами саудовского министра энергетики и природных ресурсов Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, который также отметил в рамках конференции в Эр-Рияде, что отрасль испытывает дефицит инвестиций, который выльется в дефицит предложения, отмечает Кочетков.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, текущий рост рынка акций РФ выглядит неустойчивым, учитывая ухудшение настроений на международных фондовых площадках из-за опасений по поводу дальнейшего ужесточения ДКП ведущих центробанков, а также усиления санкционных рисков. Вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, кроме того, европейцы согласовали потолок цен на дизтопливо и мазут из РФ. Помимо этого, в ближайшие дни могут появиться дополнительные подробности о десятом пакете антироссийских санкций, принять который Европа планирует к 24 февраля. В связи с этим вероятность приостановки роста и формирования коррекции в российских акциях выглядит высокой. Главным же экономическим событием для рынка на этой неделе станет заседание Банка России - ожидается, что регулятор сохранит выжидательную позицию и вновь оставит ключевую ставку без изменения, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике тестирует уровень сопротивления в районе 2250 пунктов. В случае закрепления выше этого уровня у индикатора откроется пространство для роста в район 2450 пунктов. При формировании коррекции поддержка может быть найдена в районе 2170 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, полагает Додонов.

В Азии в понедельник преобладало снижение рынков акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,9-1,6%) и США (индексы теряют 0,3-0,8% во главе с S&P 500).

Давление на котировки оказывают опубликованные в минувшую пятницу статданные по рынку труда США, спровоцировавшие опасения по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в стране для сдерживания инфляции, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены вернулись к снижению. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,32 за баррель (-0,8% и -2,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $72,49 за баррель (-1,2% и -3,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Нефть упала из-за ослабления оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также на фоне сильных данных по американскому рынку труда, показавших, что у Федрезерва сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем на выходных глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось. Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

Еще одним фактором, за которым внимательно следит рынок, является вступившее в силу 5 февраля решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+39,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+39,8% и +35,8% "префы"), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+11,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+8,8%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+7,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,7%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-1,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-1,2%).

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) (-1%) (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в IV квартале 2022 года составила 6,6 млрд рублей, сократившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,98 млрд рублей (из них 13,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,19 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").