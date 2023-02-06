Рубль завершил торги понедельника разнонаправленно к доллару и евро с учетом их движения на глобальном рынке

Москва. 6 февраля. Доллар США вырос, незадолго до закрытия торгов обновил месячный максимум, евро, напротив заметно подешевел на Московской бирже по итогам понедельника; рубль немного повысился к бивалютной корзине в условиях более заметного укрепления в паре с евро.

Курс доллара США составил 70,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар превышал 71 руб. впервые с 9 января. Евро стоил 76,29 руб./EUR1, подешевев на 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,3 копейки - до 73,35 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,2 копейки - до 10,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги разнонаправленной динамикой к доллару и евро с учетом, в том числе, укрепления американской валюты на глобальном рынке. Доллар США активно дорожает к большинству мировых валют на фоне опасений относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США для сдерживания инфляции после публикации данных по рынку труда за январь, которые оказались сильнее ожиданий.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до минимальных с 1969 года 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

На этой неделе трейдеры будут ждать новых сигналов от председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который выступит в Экономическом клубе Вашингтона во вторник.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 31 января - 1 февраля заседания американского ЦБ Пауэлл впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался". Также он допустил, что ставка ФРС, поднятая по итогам заседания до 4,5-4,75%, не превысит 5%, и повторил, что Федрезерв может добиться замедления инфляции без нанесения существенного ущерба экономике.

США готовятся обложить алюминий из России 200%-ной пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Администрация США рассматривала санкции в отношении российского алюминия еще в феврале 2022 года, но отказалась от этого, так как такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла, сообщал Bloomberg ранее.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу вечером, что руководители стран ЕС и G7 согласились на введение потолка цен на дизельное топливо из России на уровне $100 за баррель. "G7 и ЕС установили потолок для дизтоплива из РФ в $100", - написало агентство. Оно поясняло, что "семерка" в этом вопросе согласилась с предложением Евросоюза. Кроме того, по сообщению СМИ, было принято и европейское предложение о потолке в $45 за баррель для наименее дорогостоящих российских нефтепродуктов. Решение вступило в силу с 5 февраля.

В декабре 2022 года в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая страхование судоходства и торговое финансирование, связанное с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения - за исключением тех, которые продаются не выше потолка цен.

Потолок на сырую нефть в размере $60 за баррель начал действовать 5 декабря, в середине января была достигнута договоренность, что уровень ограничения цен на нефть из РФ будет пересмотрен в марте 2023 года.

Поддержку рублю в ходе дневных торгов продолжало оказывать решение Минфина РФ заметно увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков в уполномоченных банках без ее обязательной продажи. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 6 февраля, он вступает в силу со дня публикации.

Указ "Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юрлицами-резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности" подписан "в целях создания условий для проведения отдельных расчетов в рамках ВЭД", сказано в документе, более подробной мотивировки в документе нет.

Согласно указу, юрлица-экспортеры, которые непосредственно передают нерезидентам товары по внешнеторговым контрактам, заключенным во исполнение межправсоглашений, полученную валюту могут переводить на счета поставщиков, не осуществляя обязательную продажу. Перевод можно осуществлять и в валюте, отличной от той, что прописана в контракте - если на это согласен поставщик.

Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник на фоне роста курса доллара.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подешевели на 0,68% - до $79,4 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,12% - до $72,57 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%. Обе марки опустились до минимумов с 4 января.

Нефть упала из-за ослабления оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также на фоне сильных данных по американскому рынку труда, показавших, что у ФРС сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

Рынки продолжают реагировать на отчет Минтруда США, и долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, вечером в понедельник подскочил на 0,7%. Укрепление доллара негативно влияет на сырьевые товары, включая нефть.

Тем временем на выходных глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось.

Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

"На прошлой неделе курс рубля несколько ослабел к основным валютам: пара "доллар-рубль" вновь торгуется выше 70. На ход торгов, вероятно, повлиял отложенный спрос на юань после недельного перерыва в торгах из-за китайских праздников. Минфин объявил о существенном увеличении объемов продаж юаня из резервных фондов для покрытия дефицита бюджета из-за снижения налоговых поступлений от нефтяников в феврале. Основными покупателями, вероятно, вновь выступят крупные банки, активно меняющие структуру валютных балансов. В правительстве обсуждается пересмотр налоговых индексов для рынка нефти в целях повышения доходов бюджета, что потенциально должно увеличить продажи валюты со стороны экспортеров в следующие периоды", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Рубль после стартовой просадки перешел к укреплению, неся небольшие потери лишь к доллару на фоне его роста на мировом рынке. В результате у нас он еще на открытии обновил месячный максимум, приблизившись к 71 руб., но затем умеренно сдал позиции. При этом мировые рынки в начале основной российской сессии ускорили снижение. Нефтяные цены после сильного падения, произошедшего в пятницу после нашего закрытия, сегодня лишь умеренно корректировались. Поддержку рублю оказали ожидания завтрашнего увеличения почти в 3 раза ежедневных продаж иностранной валюты в рамках исполнения нового бюджетного правила. Правда, столь резкое наращивание предложения валюты со стороны Минфина РФ обусловлено более сильным, чем ожидалось, сокращением доходов госбюджета. Это является в долгосрочной перспективе серьезным фактором ослабления рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 февраля на 21,44 копейки, до 70,5991 руб./$1, и уменьшил курс евро на 69,97 копейки, до 76,0347 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 27,49 копейки по отношению к пятнице и составил 70,6368 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 22,58 копейки и составил 70,6776 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 190,677 млн, из которых $539,673 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $651,004 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 63,57 копейки, до 76,0141 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 65,61 копейки, подешевев до 76,0779 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 093,526 млн, из которых EUR579,738 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR513,788 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,27% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках пятницы - 7,55% и 7,95% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на уровнях 8,325 и 8,52% годовых.