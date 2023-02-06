.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги понедельника разнонаправленно к доллару и евро с учетом их движения на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Дефицит бюджета по итогам года может превысить запланированный Минфином - экономисты
По итогам этого года дефицит федеральной казны может превысить запланированный Минфином показатель, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. По мнению экспертов, дефицит федерального бюджета по итогам 2023 г. может составить около 4 трлн руб....
 
Россия заняла четвертое место по золотовалютным резервам
Россия вошла в четверку стран мира по объему золотовалютных резервов с общим показателем $582 млрд. Таковы данные по итогам анализа данных национальных центробанков, пишут "Известия". В тройке лидеров: Китай ($3,31 трлн), Япония ($1,27 трлн) и...
 
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля, пишут "Ведомости". Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение...
 
06 февраля 2023 года 19:35

Рубль завершил торги понедельника разнонаправленно к доллару и евро с учетом их движения на глобальном рынке

Москва. 6 февраля. Доллар США вырос, незадолго до закрытия торгов обновил месячный максимум, евро, напротив заметно подешевел на Московской бирже по итогам понедельника; рубль немного повысился к бивалютной корзине в условиях более заметного укрепления в паре с евро.

Курс доллара США составил 70,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар превышал 71 руб. впервые с 9 января. Евро стоил 76,29 руб./EUR1, подешевев на 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,3 копейки - до 73,35 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,2 копейки - до 10,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги разнонаправленной динамикой к доллару и евро с учетом, в том числе, укрепления американской валюты на глобальном рынке. Доллар США активно дорожает к большинству мировых валют на фоне опасений относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США для сдерживания инфляции после публикации данных по рынку труда за январь, которые оказались сильнее ожиданий.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до минимальных с 1969 года 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

На этой неделе трейдеры будут ждать новых сигналов от председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который выступит в Экономическом клубе Вашингтона во вторник.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 31 января - 1 февраля заседания американского ЦБ Пауэлл впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался". Также он допустил, что ставка ФРС, поднятая по итогам заседания до 4,5-4,75%, не превысит 5%, и повторил, что Федрезерв может добиться замедления инфляции без нанесения существенного ущерба экономике.

США готовятся обложить алюминий из России 200%-ной пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Администрация США рассматривала санкции в отношении российского алюминия еще в феврале 2022 года, но отказалась от этого, так как такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла, сообщал Bloomberg ранее.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу вечером, что руководители стран ЕС и G7 согласились на введение потолка цен на дизельное топливо из России на уровне $100 за баррель. "G7 и ЕС установили потолок для дизтоплива из РФ в $100", - написало агентство. Оно поясняло, что "семерка" в этом вопросе согласилась с предложением Евросоюза. Кроме того, по сообщению СМИ, было принято и европейское предложение о потолке в $45 за баррель для наименее дорогостоящих российских нефтепродуктов. Решение вступило в силу с 5 февраля.

В декабре 2022 года в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая страхование судоходства и торговое финансирование, связанное с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения - за исключением тех, которые продаются не выше потолка цен.

Потолок на сырую нефть в размере $60 за баррель начал действовать 5 декабря, в середине января была достигнута договоренность, что уровень ограничения цен на нефть из РФ будет пересмотрен в марте 2023 года.

Поддержку рублю в ходе дневных торгов продолжало оказывать решение Минфина РФ заметно увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков в уполномоченных банках без ее обязательной продажи. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 6 февраля, он вступает в силу со дня публикации.

Указ "Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юрлицами-резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности" подписан "в целях создания условий для проведения отдельных расчетов в рамках ВЭД", сказано в документе, более подробной мотивировки в документе нет.

Согласно указу, юрлица-экспортеры, которые непосредственно передают нерезидентам товары по внешнеторговым контрактам, заключенным во исполнение межправсоглашений, полученную валюту могут переводить на счета поставщиков, не осуществляя обязательную продажу. Перевод можно осуществлять и в валюте, отличной от той, что прописана в контракте - если на это согласен поставщик.

Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник на фоне роста курса доллара.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подешевели на 0,68% - до $79,4 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,12% - до $72,57 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%. Обе марки опустились до минимумов с 4 января.

Нефть упала из-за ослабления оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также на фоне сильных данных по американскому рынку труда, показавших, что у ФРС сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

Рынки продолжают реагировать на отчет Минтруда США, и долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, вечером в понедельник подскочил на 0,7%. Укрепление доллара негативно влияет на сырьевые товары, включая нефть.

Тем временем на выходных глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось.

Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

"На прошлой неделе курс рубля несколько ослабел к основным валютам: пара "доллар-рубль" вновь торгуется выше 70. На ход торгов, вероятно, повлиял отложенный спрос на юань после недельного перерыва в торгах из-за китайских праздников. Минфин объявил о существенном увеличении объемов продаж юаня из резервных фондов для покрытия дефицита бюджета из-за снижения налоговых поступлений от нефтяников в феврале. Основными покупателями, вероятно, вновь выступят крупные банки, активно меняющие структуру валютных балансов. В правительстве обсуждается пересмотр налоговых индексов для рынка нефти в целях повышения доходов бюджета, что потенциально должно увеличить продажи валюты со стороны экспортеров в следующие периоды", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Рубль после стартовой просадки перешел к укреплению, неся небольшие потери лишь к доллару на фоне его роста на мировом рынке. В результате у нас он еще на открытии обновил месячный максимум, приблизившись к 71 руб., но затем умеренно сдал позиции. При этом мировые рынки в начале основной российской сессии ускорили снижение. Нефтяные цены после сильного падения, произошедшего в пятницу после нашего закрытия, сегодня лишь умеренно корректировались. Поддержку рублю оказали ожидания завтрашнего увеличения почти в 3 раза ежедневных продаж иностранной валюты в рамках исполнения нового бюджетного правила. Правда, столь резкое наращивание предложения валюты со стороны Минфина РФ обусловлено более сильным, чем ожидалось, сокращением доходов госбюджета. Это является в долгосрочной перспективе серьезным фактором ослабления рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 февраля на 21,44 копейки, до 70,5991 руб./$1, и уменьшил курс евро на 69,97 копейки, до 76,0347 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 27,49 копейки по отношению к пятнице и составил 70,6368 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 22,58 копейки и составил 70,6776 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 190,677 млн, из которых $539,673 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $651,004 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 63,57 копейки, до 76,0141 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 65,61 копейки, подешевев до 76,0779 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 093,526 млн, из которых EUR579,738 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR513,788 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,27% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках пятницы - 7,55% и 7,95% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на уровнях 8,325 и 8,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 февраля 2023 года 12:09
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", позитивно оценив финансовые результаты компании за 2022г и прогноз на 2023г, сообщается в обзоре инвестбанка. Председатель правления и основной акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в понедельник отметил...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:49
Вероятны попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2280п на торгах во вторник - ПСБ
роятно продолжение роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник с попытками закрепиться выше отметки 2280 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Однако эксперты при этом отмечают, что российский рынок акций может начать корректироваться в ближайшие дни на фоне перегретости...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:43
Рынок акций РФ после позитивного открытия приступил к коррекции, динамика фишек смешанная
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник приступил к коррекции на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после продолжительного роста, поддержкой выступает выросшая нефть (Brent поднялась к $82,7 за баррель); индекс Мосбиржи после тестирования отметки 2290 пунктов вернулся в район закрытия понедельника при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:31
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Uber - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Uber Technologies в преддверии публикации компанией отчетности за 4К22, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "8 февраля компания опубликует отчётность за IV квартал 2022г. Ждём, что прогноз компании по операционной прибыли и выручке...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 11:13
Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США: - Инфляционные ожидания в США от ФРБ Нью-Йорка за январь; - Сальдо торгового баланса и статистика потребительского кредитования в США в...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:56
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в понедельник продолжил слабеть на фоне введенных на выходных санкций. Во вторник курс USD/RUB продолжает находиться вблизи 71 руб./$1. Другие курсы валют EM с...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:40
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшие дни - БКС Экспресс
Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, курс пары CNY/RUB - в диапазоне 10,3-10,6, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. ЦБ РФ в рамках операций по бюджетному правилу со вторника нарастит объемы продажи валюты (юаней) с...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:26
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в пятницу - Инвестбанк Синара
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании в пятницу, 10 февраля, но рынок должен быть готов к возобновлению повышения ставок в 1П23, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. Эксперт напоминает, что 10 февраля пройдет опорное...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:13
Доходность ОФЗ срочностью более трех лет может вырасти на 5-10 б.п. во вторник - ПСБ
Итоги исполнения федерального бюджета в январе могут оказать давление на рынок ОФЗ во вторник, доходность рублевых гособлигаций срочностью более трех лет может вырасти на 5-10 б.п., считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин Минфин РФ в понедельник сообщил предварительные...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 10:02
Возможно закрепление рубля на уровне 71 руб./$1 в ближайшее время - SberCIB
зможно закрепление курса рубля по отношению к доллару США на уровне 71 руб./$1 в ближайшее время, учитывая рост продаж юаней Минфином РФ, а также потенциально большие продажи валюты экспортерами, считают аналитики SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent в течение дня, по прогнозам...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:50
Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - БКС Экспресс
Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи в понедельник рос на протяжении всей сессии и закрывался около максимальных отметок на вечерних торгах. Это классический сигнал о незавершенности...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:48
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 7 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании ЦБ РФ 10 февраля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:38
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70,5-71 руб./$1 во вторник - ПСБ
рс доллара, вероятно, возьмет определенную паузу в росте и будет проторговывать диапазон 70,5-71 руб./$1 во вторник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа (ПСБ) Егор Жильников. Ключевыми факторами поддержки национальной валюты выступят увеличение доли участия на...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:31
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с роста на 0,3-0,8% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2280-2290 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Инерция прироста понедельника и утреннее улучшение состояния внешнего фона создают условия...    читать дальше
.
07 февраля 2023 года 09:18
Инвесторам стоит придерживаться нейтральных позиций на рынке ОФЗ - SberCIB
Инвесторам целесообразно придерживаться нейтрального позиционирования на рынке рублевых гособлигаций, формируя портфель из защитных инструментов ("короткие" ОФЗ-ПД, ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПК) и ОФЗ-ПД срочностью 5-7 лет, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Помимо заседания ЦБ РФ (10 февраля), в...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.