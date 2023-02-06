Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 6 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), отмечаемое второй день подряд. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 68 базисных пунктов, подорожав до 59,68% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 10,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,76% от номинала (доходность - 9,58% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 47 базисных пунктов - до 42,66% от номинала (его доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 12,63% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 43,66% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 33,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 26,11% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 10 базисных пунктов, подешевев до 41,37% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 22,19% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 20 базисных пунктов - до 85,5% от номинала (его доходность выросла на 60 базисных пунктов - до 32,2% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 2 базисных пункта, составив 65,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют снижение второй день подряд.

Процентные ставки казначейских облигаций США продолжают расти в понедельник, реагируя на лучшие, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу. Доходность 10-летних US Treasuries к вечеру 6 февраля составила 3,61% по сравнению с 3,524% годовых на закрытие торгов в минувшую пятницу. Доходность облигаций с погашением через 2 года увеличилась на 11,5 базисного пункта, до 4,42% годовых, а показатель для 30-летних бумаг находится на уровне 3,66% годовых по сравнению с 3,616% на закрытие 3 февраля.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе подскочил до 55,2 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали более умеренный рост, до 50,4 пункта, сообщает Trading Economics.