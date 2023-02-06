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06 февраля 2023 года 15:37

Рубль днем укрепляется к бивалютной корзине на решении Минфина РФ увеличить объем продажи валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 6 февраля. Доллар США слегка повышается, евро, напротив заметно дешевеет на Московской бирже в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине в условиях более заметного укрепления в паре с евро и благодаря решению Минфина РФ увеличить почти в три раза объем продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 70,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,99 руб./EUR1, подешевев на 90,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,74 копейки - до 73,07 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,9 копейки - до 10,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и довольно существенно растет к евро на дневных торгах, отыгрывая рост доллара на глобальном рынке. Поддержку рублю продолжает оказывать решение Минфина РФ заметно увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Укрепление доллара к большинству мировых валют на рынке Forex было спровоцировано опасениями по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в США для сдерживания инфляции после публикации данных по рынку труда в стране за январь, которые оказались сильнее ожиданий.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до минимальных с 1969 года 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

На этой неделе трейдеры будут ждать новых сигналов от председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который выступит в Экономическом клубе Вашингтона во вторник.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 31 января - 1 февраля заседания американского ЦБ Пауэлл впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался". Также он допустил, что ставка ФРС, поднятая по итогам заседания до 4,5-4,75%, не превысит 5%, и повторил, что Федрезерв может добиться замедления инфляции без нанесения существенного ущерба экономике.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу вечером, что руководители стран ЕС и G7 согласились на введение потолка цен на дизельное топливо из России на уровне $100 за баррель. "G7 и ЕС установили потолок для дизтоплива из РФ в $100", - написало агентство. Оно поясняло, что "семерка" в этом вопросе согласилась с предложением Евросоюза. Кроме того, по сообщению СМИ, было принято и европейское предложение о потолке в $45 за баррель для наименее дорогостоящих российских нефтепродуктов. Решение вступило в силу с 5 февраля.

В декабре 2022 года в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая страхование судоходства и торговое финансирование, связанное с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения - за исключением тех, которые продаются не выше потолка цен.

Потолок на сырую нефть в размере $60 за баррель начал действовать 5 декабря, в середине января была достигнута договоренность, что уровень ограничения цен на нефть из РФ будет пересмотрен в марте 2023 года.

Цены на нефть активизировали рост днем в понедельник, восстанавливаясь после резкого падения на прошлой неделе.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,45% - до $80,3 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,29% - до $73,6 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Нефть упала из-за ослабления оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также на фоне сильных данных по американскому рынку труда, показавших, что у ФРС сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем на выходных глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось.

Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

"С 5 февраля в силу вступило эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России, введенные странами G7 и ЕС. Потолок цен был установлен на уровне $100 за баррель по светлым нефтепродуктам и $45 за баррель по темным нефтепродуктам. Событие ожидаемое, но его эффект плохо просчитывается, поэтому в ближайшие недели рынок будет внимательно следить за статистикой поставок. По предварительным оценкам, введенные ограничения могут привести к логистическим сложностям на мировом топливном рынке, сокращению нефтепереработки в России и увеличению экспорта российской сырой нефти. Судя по динамике нефтяных котировок, участники торгов не ждут, что объем предложения на мировом топливном рынке ощутимо сократится. Ранее аналогичные ограничения уже были введены в отношении сырой нефти 5 декабря. Они практически не повлияли на объемы морского экспорта нефти, но привели к существенному расширению дисконта в цене Urals, который достигает около $30-35 за баррель. В условиях перестройки логистики бенчмарк Urals стал непоказателен и не отражает реальной выручки российских нефтяников, но он до сих пор используется для расчета налогов, поэтому доходы бюджета действительно сократились", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"На российском валютном рынке сохраняется баланс, несмотря на то, что настроения инвесторов на внешних рынках преимущественно негативные. Так, в понедельник днем снижались европейские фондовые индексы, фьючерсы на акции в США, укреплялся индекс доллара. Такая реакция рынка была по-прежнему обусловлена прежде всего сильными данными по рынку труда в США, вышедшими в конце прошлой недели. Сильная макростатистика была воспринята рынком как расширение условий для ФРС США в пользу сохранения жесткой позиции по процентной политике и привела к взлету USD на внешних рынках. Во вторник инвесторы будут следить за новым выступлением главы ФРС в Экономическом клубе Вашингтона, однако не исключено, что рынок не получит каких-то новых сигналов и выступление пройдет бесследно для котировок. Напомним, что с 7 февраля Минфин почти втрое увеличит объем ежедневных продаж валюты (до 8,9 млрд руб.) через ЦБ в рамках механизма бюджетного правила. В пятницу эта новость оказала лишь краткосрочную небольшую поддержку рублю и ушла в тень на фоне активных покупок доллара на внешних рынках после статистики по рынку труда в США. Тем не менее валютные продажи станут дополнительной страховкой рублю в случае локальных провалов в поступлении экспортной валютной выручки из-за санкционных ограничений", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта с открытия почти достигла отметки 71 по отношению к доллару, после чего начался откат и рубль вернулся в район 70. На валютном рынке сохраняется нервозность, связанная с перспективами ввода потолка цен на нефтепродукты, экспортируемые из России в ЕС. В свою очередь, с завтрашнего дня Минфин РФ увеличит объем продаж валюты в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей. Данный фактор может оказать поддержку рублю. Объем продажи валюты вырастет более чем в 2 раза по сравнению с текущим периодом. Также немаловажным событием для рубля на текущей неделе станет заседание ЦБ и решение по ключевой процентной ставке", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,27% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках пятницы - 7,55% и 7,95% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на уровнях 8,325 и 8,52% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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