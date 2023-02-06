Цена бумаг "Мать и дитя" сохраняет среднесрочный потенциал роста - БКС Экспресс

Котировки бумаг "Мать и дитя" сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Группа "Мать и дитя" представила ожидаемо слабые операционные результаты за 4К22. Одной из ключевых причин сокращения выручки стало снижение количества пациентов в рамках лечения COVID-19 по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Стоит отметить, что в IV квартале капитальные затраты группы снизились на 89% г/г, что отражает сворачивание инвестпрограммы на фоне роста макроэкономической нестабильности. Это предполагает, что темпы региональной экспансии в 2023 году замедлятся, - отмечает аналитик в комментарии. - В то же время сокращение инвестиций позволило компании скопить солидные запасы кэша на счетах. Отрицательный чистый долг позволяет продолжать выплачивать дивиденды или вернуться к строительству новых клиник при улучшении конъюнктуры. Краткосрочные ожидания по бумагам группы "Мать и дитя" сдержанные. На среднесрочном горизонте потенциал роста сохраняется - даже без учета открытий новых клиник компания продолжит наращивать выручку органически за счет дозагрузки существующих мощностей".

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