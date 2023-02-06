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06 февраля 2023 года 17:30
Фундаментальные сигналы могут вернуть интерес инвесторов к акциям НОВАТЭКа - "Велес Капитал"
Фундаментальные сигналы могут вернуть интерес инвесторов к акциям "НОВАТЭКа", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в понедельник заявил, что прибыль компании в 2022 году выросла более чем на 50%, при этом эмитент планирует сохранять дивидендную политику, а также объемы добычи нефти и газа в этом году на уровне 2022 года. Михельсон также сообщил о сохранении сроков ввода первой очереди "Арктик СПГ 2" в конце 2023 года, второй - в 2024 году, а третьей - в 2026 году. Компания при этом не испытывает проблем со сбытом СПГ по долгосрочным контрактам и обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии, - отмечает эксперт в обзоре. - С технической точки зрения цена акций компании в понедельник на повышенных объемах поднялась к верхней границе среднесрочного диапазона 1080 руб. при позитивном сигнале дневного графика MACD, который дает сигнал на покупку. Не исключено, что поступившие фундаментальные новости вернут интерес к бумагам после вялой динамики последних недель. Об открытии "длинных" позиций с перспективой движения к 1110-1150 рублям (район пиков ноября 2022 года) стоит задуматься при закреплении выше ближайшего сопротивления на уровне 1080 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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