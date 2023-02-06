"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Polymetal с целью 571 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Polymetal с целью 571 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 485 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Polymetal рассматривает варианты смены юрисдикции. Это поможет обойти многие санкционные ограничения. Мы полагаем, что решение вопроса со сменой места регистрации из Великобритании на любую дружественную страну может стать сильным драйвером для роста стоимости бумаг эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 485 руб. риск на портфель составит 0,37%", - указывают в "Финаме".

Polymetal - крупнейший в России производитель первичного серебра и второй крупнейший российский производитель золота.

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