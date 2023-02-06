"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tyson Foods с целью $72 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: $62,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Tyson Foods опубликует квартальный отчет в понедельник, 6 февраля. Ожидается рост выручки до $13,51 млрд и прибыль на акцию $1,34. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость бумаги", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 9% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $62,3 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Tyson Foods - американская транснациональная корпорация, работающая в пищевой промышленности. Вместе со своими дочерними компаниями владеет торговыми марками Jimmy Dean, Hillshire Farm, Sara Lee, Ball Park, Wright Brand, Aidells и State Fair.

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