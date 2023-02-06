Среднесрочная цель роста индекса Мосбиржи - 2500 пунктов - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи выходит на траекторию более уверенного роста, среднесрочной целью выступает отметка 2500 пунктов, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Индекс Мосбиржи пробил нисходящий тренд, тянувшийся с апреля 2022 года, и теперь обновил максимумы ноября, что усиливает позитивные сигналы на среднесрочном горизонте. Теперь силу начавшейся тенденции нужно подтвердить и продолжить рост в сторону 2315 пунктов. Взятие промежуточной точки откроет дорогу к цели в районе 2360-2370 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя (EMA), - пишут аналитики. - В пользу продолжения подъема говорит тот факт, что индекс уже закрепился выше EMA50. Перекупленности по RSI пока нет. Средне- и долгосрочные ожидания по индексу остаются умеренно позитивными. Среднесрочной целью выступает отметка 2500 пунктов. Растущую динамику могут поддержать металлурги и акции финансового сектора. Еще большим позитивом выступит поступательный подъем нефтегазового сектора, если недавние ограничения на нефтепродукты окажут более слабый эффект".

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