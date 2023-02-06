Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 67-70/$1 в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 67-70/$1 в среднесрочной перспективе, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

По их мнению, на валютный курс в феврале будут действовать два основных фактора: "С одной стороны, эмбарго на нефтепродукты может еще больше придавить профицит СТО или даже временно сделать его дефицитным, что может привести к росту волатильности и ненадолго ослабить рубль до 70-75 руб./$1. С другой стороны, продажи Минфина могут сдерживать ослабление рубля на фоне эмбарго на нефтепродукты".

"Недополучение нефтегазовых доходов бюджета РФ в феврале оценивается в 108 млрд рублей (в январе бюджет недополучил 52 млрд), - констатируют эксперты. - В связи с этим, продажи валюты (CNY) по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта составят 8,9 млрд рублей (это уже почти в 3 раза больше, чем в январе, и порядка 10% от ежедневного объёма торгов). Среднесрочно ждем стабилизацию USD/RUB в диапазоне 67-70 руб./$1".

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