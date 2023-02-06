"Финам" повысил рейтинг акций Amgen до "покупать" с целевой ценой $313,9 за штуку на ноябрь 2023 года, что соответствует потенциалу роста в размере 28% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины.

"Amgen - пионер в области применения живых клеток для производства биопрепаратов, имеет в своем арсенале препараты-блокбастеры с многолетней историей, изменившие жизнь людей с хроническими заболеваниями. Акции Amgen за последние 3 месяца потерпели просадку, которая представляется вовсе не обоснованной с фундаментальной точки зрения, и на текущих уровнях выглядят значительно недооцененными. Мы считаем, что компания неплохо справляется с задачей замещения снижающихся потоков выручки от устаревающих препаратов выручкой от новых наименований, и новости с фронта исследований и разработок обнадеживают", - пишет эксперт.

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

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