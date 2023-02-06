Котировки акций ФосАгро вернутся к отметке 7000 руб. в ближайшее время - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки акций "ФосАгро", скорее всего, вернутся к отметке 7000 руб. в ближайшее время, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Компания "ФосАгро" опубликовала частичные операционные результаты за 2022г. Производство увеличилось на 5% г/г - до рекордных 11 млн тонн. В этом году рост производства может сохраниться после выхода на проектную мощность комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове. Кроме этого, продолжится реализация масштабной программы развития рудно-сырьевой базы в Кировске, где до конца года запланирован ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника. В Балакове до конца 2023г завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты", - пишут аналитики.

Также они напоминают, что в ближайшие пять лет "ФосАгро" намерена направить на инвестиции более 250 млрд руб., в том числе почти 67 млрд руб. в 2023г - на 6% больше, чем рекордные капвложения прошлого года.

Тем не менее, учитывая растущий операционный денежный поток, рост капитальных затрат не должен сильно сказаться на FCF, полагают в "КИТ Финанс Брокер". Эксперты сохраняют положительный взгляд на перспективы "ФосАгро" и полагают, что девальвация рубля и предстоящий сезон посева окажут поддержку финпоказателям компании. Аналитики ждут в ближайшее время возврата котировок акций компании к 7000 руб.

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