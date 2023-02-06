ПСБ рекомендует покупать акции Группы Позитив с целью 1850 руб

Аналитики "Промсвязьбанка" (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Группы Позитив" с целевой ценой 1850 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка.

"Капитализация группы Positive Technologies на Мосбирже превысила 100 млрд руб. - это двукратный рост с момента выхода компании на биржу в конце 2021г, - констатируют эксперты. - Мы по-прежнему смотрим оптимистично на перспективы этой компании и рекомендуем акции к покупке с ориентиром в 1850 руб. В связи с уходом западных компаний российский рынок кибербезопасности постепенно трансформируется в рынок отечественных производителей. В текущих условиях крупный бизнес и госкомпании нуждаются в обеспечении цифровой устойчивости, что формирует повышенный спрос на услуги в сфере кибербезопасности и специализированного ПО".

На взгляд стратегов ПСБ, эти факторы открывают новые точки роста для Positive Technologies. В марте ожидается публикация отчета за 2022г, который обещает быть сильным. Аналитики также напоминают, что за 9 месяцев прошлого года EBITDA компании возросла в 4 раза, а маржа на 37%.

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