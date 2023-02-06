Рост пары доллар/рубль существенно выше 72 руб./$1 в феврале маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"

Рост пары доллар/рубль существенно выше 72 руб./$1 в феврале маловероятен, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе слабел перед введением новых санкций и после окончания налогового периода. В воскресенье вступили в силу санкции на морские поставки нефтепродуктов РФ. Они предполагают эмбарго со стороны G-7 и введение ценового потолка в $100/барр. на российский бензин и дизель, а также в $45/барр. на продукты с дисконтом к сырой нефти. В целом негативное влияние новых ограничений вряд ли будет особо существенным, но в моменте экспортные поступления РФ могут заметно снижаться, что окажет давление на рубль. Резко усилившиеся продажи валюты в рамках бюджетного правила, вероятно, ограничат рост курса USD/RUB существенно выше 72 руб./$1 в этом месяце".

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