БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что в корпоративном сегменте рынка облигаций РФ премии за риск остаются стабильны. На первичном рынке продолжается оживление, но стоимость заимствований пока не снижается. Широкая премия делает корпоративные бонды значительно интереснее ОФЗ, даже когда речь идет о наиболее надежных эмитентах с высокими рейтингами, подчеркивается в комментарии.

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