Freedom Finance Global рекомендует держать акции Ferrari NV с прогнозной стоимостью на уровне $240 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

" Итальянский производитель автомобилей сегмента люкс демонстрирует достаточно уверенные результаты (за 4К22) в сравнении с более крупными конкурентами, а также представил сильный прогноз на 2023 год. Узнаваемость марки и премиальный сегмент помогли компании преодолеть непростой для всей индустрии год, но текущую оценку Ferrari трудно назвать привлекательной для покупки ее акций, особенно на фоне ожидаемого ослабления доллара к остальным валютам, что может негативно сказаться на маржинальности эмитента", - пишет аналитик Дмитрий Поздняков.

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