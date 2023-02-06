Рынок акций РФ утром возобновил подъем, несмотря на внешний пессимизм

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов возобновил подъем, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, ожидающих сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США; индекс МосБиржи поднялся в районе 2260 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2259,02 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1010,09 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 70,45 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,3% "префы", "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%),

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках в понедельник негативная. Китайские акции оказались под давлением очередного скандального события - на этот раз с исследовательским аэростатом. Валюты Азии активно слабеют из-за рисков более длительного периода высоких ставок в США.

Позитивная динамика нефти в понедельник является хорошим поводом для российского рынка акций. Однако в начале недели можно ждать неуверенности российских инвесторов из-за неясных последствий европейского эмбарго и потолка цен на нефтепродукты из РФ, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичные. Совет ЕС утвердил потолок цен на бензин и дизельное топливо из России на уровне $100 за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью - на уровне $45 за баррель. Геополитическая напряженность между США и Китаем после инцидента с аэростатом КНР усилилась.

Ближайшие сопротивления для индексов МосБиржи и РТС расположены у 2255 и 1020 пунктов, поддержки - у 2205 и 980 пунктов. Рынок не оставляет попыток достичь локальных вершин в отсутствие значимых драйверов для масштабного движения, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи сейчас сложилась пограничная ситуация: преодоление отметки 2250 пунктов сулит дополнительный рост порядка 5%, при этом позитив по "Газпрому" может продолжить оказывать поддержку российскому рынку. Однако самый вероятный сценарий - консолидация на текущих уровнях. Тем временем, индекс доллара будет оказывать влияние на сырье на мировых площадках. На американском рынке пятничная коррекция может развиться и дальше.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,4-1,6% во главе с Nasdaq вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon (-8,4%) и Alphabet (-2,7%).

За минувшую неделю в целом Dow потерял 0,2%, тогда как S&P 500 прибавил 1,6%, а Nasdaq подскочил на 3,3% и завершил в "плюсе" уже пятую неделю подряд.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., что существенно превысило прогнозы, в среднем предусматривавшие рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре снизилась до 3,4% при прогнозах роста до 3,6% с ноябрьского уровня 3,5%.

Улучшение ситуации на рынке труда США позволяет Федрезерву продолжать жесткую монетарную политику в борьбе с инфляцией.

В Азии в понедельник также преобладало снижение рынков акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Давление на котировки оказывают опубликованные в минувшую пятницу статданные по рынку труда США, спровоцировавшие опасения по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в стране для сдерживания инфляции, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник пытаются стабилизироваться после резкого падения вечером в пятницу. Текущая цена Brent находится на $3,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $80,35 за баррель (+0,5% и -2,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $73,64 за баррель (+0,3% и -3,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Спаду на рынке способствовали ослабление оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений и сильные данные по американскому рынку труда, показавшие, что у ФРС сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В выходные, однако, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось. Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

Еще одним фактором, за которым внимательно следит рынок, является вступившее в силу 5 февраля решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+30,9% и +17,9% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+19,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8,8% и +5,2% "префы"), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+6,9%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-2,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,7%).

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (-0,8% ГДР) (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в IV квартале 2022 года составила 6,6 млрд рублей, сократившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,55 млрд рублей (из них 2,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 805,64 млн рублей на акции "Полюса").