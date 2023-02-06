Увеличение Минфином объема валютных интервенций лишь частично поддержит рубль - "БКС МИ"

Увеличение Минфином объема валютных интервенций в феврале-начале марта может лишь частично компенсировать негативное влияние на рубль, поскольку экспортные позиции РФ продолжат ухудшаться под влиянием эмбарго, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"После январского решения о продаже 54,5 млрд рублей в январе-феврале Минфин планирует увеличить свои интервенции до 160,2 млрд руб. в феврале-марте, - отмечается в комментарии. - Во-первых, власти недооценили снижение доходов от продажи нефти и газа в январе, поэтому ведомство продаст юаней на 52,1 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать выпадающие доходы от продажи нефти и газа. Во-вторых, февральский дефицит от сокращения нефтегазовых доходов оценивается в 108 млрд руб., и властям придется продавать дополнительные средства в юанях в рамках бюджетного механизма".

По мнению аналитика, падение нефтегазовых доходов останется основным фактором давления на рубль - бюджетное правило лишь отчасти сгладит эту волатильность. "Несмотря на то, что объем юаней, которые власти планируют продать, увеличился почти в три раза, российская валюта, скорее всего, останется под давлением, поскольку внешние позиции страны продолжают ухудшаться на фоне введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты", - прогнозирует Лаврова.

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