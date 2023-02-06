Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в пятницу, 10 февраля - БКС Экспресс

Вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 10 февраля 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Одним из ключевых событий недели станет пятничное заседание Банка России. Учитывая текущую ситуацию в экономике, бюджетный импульс, темпы инфляции и инфляционных ожиданий, наш базовый прогноз предполагает сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% годовых. Важны будут оценки регулятора текущей ситуации, в том числе интересны комментарии о дальнейшем смещении или не смещении фокуса в сторону проинфляционных рисков над инфляционными", - указывает аналитик в комментарии.

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