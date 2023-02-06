S&P 500 может вырасти до 4250п на текущей неделе - "Мои Инвестиции"

S&P 500 может вырасти до 4250 пунктов на текущей неделе, прежде чем снова столкнется с сопротивлением, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Несмотря на волатильность, S&P500 удержался выше своих 50- и 200- дневных средних. Новости от ФРС США могут стать ключевым фактором для рынка в феврале. Это связано с тем, что сезон корпоративных отчётов скоро останется позади, а основная макростатистика по США появится только в начале марта. Если представители ФРС в своих выступлениях на этой неделе будут меньше обеспокоены инфляцией, это, вероятно, позволит рынкам продолжить рост. S&P 500 может вырасти на 3% до 4250 пунктов, прежде чем снова столкнется с сопротивлением", - пишут эксперты.

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