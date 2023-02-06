Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика еврозоны и выступление главы ЕЦБ:

- Розничные продажи в еврозоне в декабре;

- Индекс доверия инвесторов в ЕС от Sentix на февраль;

- Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

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