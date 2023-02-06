Рынок ОФЗ сохранит нейтральную динамику до заседания ЦБР по ставке в пятницу - ПСБ

Рынок ОФЗ сохранит нейтральную динамику до заседания ЦБР по ключевой ставке в пятницу, 10 февраля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что в пятницу на рынке ОФЗ преобладали негативные настроения. Среди факторов, которые оказывали давление на рынок, он отмечает снижение нефтяных цен, а также опасения ухудшения исполнения федерального бюджета на фоне введения эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС.

"Конъюнктура глобальных долговых рынков также способствовала отрицательной переоценке рублевых облигаций. После сильных данных по рынку труда в США инвесторы повысили ожидания по ставке ФРС. На этой неделе предстоит заседание ЦБР по ставке. Рыночный консенсус прогноз предполагает сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики. Полагаем, что до заседания ЦБР котировки ОФЗ будут консолидироваться около достигнутых уровней", - пишет Монастыршин.

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