Возможен рост доходностей ОФЗ в ближайшие дни - SberCIB

Рост доходностей российских гособлигаций может продолжиться в ближайшие дни (возможно, инвесторы начали учитывать в ценах риск ужесточения риторики ЦБ РФ в преддверии заседания 10 февраля), считают аналитики SberCIB Investment Research.

Эксперты при этом отмечают, что дополнительный повод для осторожности - аукционы Минфина РФ в среду, на которых он, скорее всего, вновь предложит два выпуска с фиксированным купоном.

Также, по мнению экспертов инвестбанка, вероятно ослабление российской валюты до 71 руб./$1 на торгах в понедельник.

Котировки нефти марки Brent в течения дня могут подорожать до $81 за баррель, так как начинают действовать ограничения для цен на нефтепродукты из России, указывают в SberCIB.

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