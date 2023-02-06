Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 70-72 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 70-72 руб./$1, по паре евро/рубль - 75,5-77,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержать рубль на текущий момент может значительное увеличение объема продажи юаней по бюджетному правилу на фоне сокращения нефтегазовых доходов, - полагает эксперт. - Не в пользу российской валюты - нынешняя нестабильность нефтяных цен. В центре внимания - заключение соглашения между странами ЕС об установлении предельных цен на российские нефтепродукты. В случае сокращения экспорта нефти это может оказать заметное давление на рубль. Однако на энергетическом рынке ожидается увеличение спроса на нефть со стороны Китая на фоне ослабления в нем карантинных мер".

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